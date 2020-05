Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Forderung nach einem Kindergipfel

Halle (ots)

Was aber wirklich wütend macht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Millionen Familien auf unbestimmte Zeit im Ungewissen gelassen werden. Die Krisenhilfen wie Lohnfortzahlung für Eltern laufen demnächst aus - Verlängerung unklar. Wie Unterricht und Betreuung nach dem Sommer laufen, niemand weiß es. Gegen einen Kindergipfel im Kanzleramt ist eigentlich nur eines zu sagen: Er hätte gleich am Anfang kommen müssen. Denn Kinder und Familien sollten in diesem Land wichtiger sein als Autokonzerne.

