Musikalische Vielfalt und Gänsehaut-Momente! "The Voice Senior" präsentiert Deutschlands beste Gesangstalente ab 60 Jahren - ab 24. November in SAT.1

Unterföhring (ots)

Von Tom Jones über Nana Mouskouri bis hin zu Muddy Waters und Truck Stop: Musikalische Vielfalt und jede Menge Gänsehaut-Momente sind Programm, wenn SAT.1 in einer neuen Staffel von "The Voice Senior" Deutschlands beste Stimme über 60 kürt. Michael Patrick Kelly, Sasha, Yvonne Catterfeld und The BossHoss nehmen auf Deutschlands bekanntesten Drehstühlen Platz und kämpfen um die aussichtsreichsten Talente - ab 24. November 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Neuzugang unter den Coaches, Michael Patrick Kelly, sagt: "'The Voice Senior'" hat etwas von einer Zeitmaschine, in die man einsteigt, und plötzlich befindet man sich in den 1930er oder 1960er Jahren. Da werden die guten alten Songs rausgeholt und von erstaunlichen Personalities auf die Bühne gebracht." Sasha: "Die Menschen, die hier teilnehmen, haben schon viel Leben mit Musik hinter sich. Da sind so tolle bewegende Geschichten dabei, bei denen man als Coach einfach nur gerne zuhört." Yvonne Catterfeld: "In keiner anderen TV-Sendung bekommen ältere Menschen so einen ehrenvollen Platz, eine Chance gesehen und gehört zu werden. Es ist eine unterhaltsame und emotionale Reise in die Gesichter und umfangreichen Lebens- und Karrieregeschichten." Alec Völkel und Sascha Vollmer: "Auf 340 Jahre Erfahrung im Team BossHoss! Wir haben unglaubliche Talente und feiern eine musikalische Zeitreise durch 60 Jahre Musikgeschichte!" Moderiert wird "The Voice Senior" von Lena Gercke und Thore Schölermann.

"The Voice Senior", ab 24. November 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr in SAT.1. SAT.1 zeigt das große Finale live am 15. Dezember 2019.

