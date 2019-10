Kulinarische Traumpaare: Maria Groß und Alexander Herrmann im Rausch der Leidenschaft in der dritten Folge von "The Taste" am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1

SAT.1

Heiß, heißer, "The Taste": Die Coaches fliegen auf Kulinarik-Wolke sieben am Mittwoch, 16. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1, denn in Deutschlands größter Kochshow stehen alle Zeichen auf "Liebe"! Bei der Verkostung gerät das Blut von Neu-Jurorin Maria Groß in Wallung: "Ich hab' immer noch Lust auf eine gewisse Leidenschaft, Sinnlichkeit, Passion, ich will wirklich nochmal was Heißes spüren ..." Ihre Ansage bringt Mit-Juror Alexander Herrmann offensichtlich zum Glühen: Schnurrend und gurrend pirscht der Franke sich an die Starköchin heran. Wird es zum ersten Coach-Kuss in der Geschichte von "The Taste" kommen? Ein nicht nur kulinarisches Ehepaar sind die Gastjuroren und Sterneköche Sarah Henke-Eckhardt und Christian Eckhardt - und der beste Beweis dafür, dass Liebe durch den Magen geht. Erstmals in der Geschichte von "The Taste" nehmen sie die Löffel der Kandidaten zu zweit unter die Lupe. Für wen ist das Preisgeld über 50.000 Euro mit eigenem Kochbuch nach diesem Liebeskampf noch erreichbar? Und welcher Kandidat muss sich wohl oder übel von "The Taste" trennen? Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Marko (36, Stauchitz, Sachsen), Michi (39, Augsburg, Bayern), Susanne (31, Weismain, Bayern) Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW), Lutz (40, Stuttgart, BaWü), Maximilian (31, Petersberg, Hessen), Sabine (66, Witten, NRW) Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Roman (36, München, Bayern), Tobias (35, Schwaigern, BaWü) Team Blau - Frank Rosin: Madeline (26, Penig bei Chemnitz, Sachsen), Nathanael (24, Mieming in Österreich, Tirol), Patrick (38, Bielefeld, NRW) Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen und Bonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal von SAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 / 9507-1191 E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

