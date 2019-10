SAT.1

Starker SAT.1-Sonntag: Bestwert für "Das große Backen" und erfolgreicher Battle-Start für "The Voice of Germany"

Unterföhring (ots)

SAT.1 zeigt sich am Sonntag weiter glänzend aufgelegt und freut sich über starke 10,8 Prozent Tagesmarktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Bereits am Nachmittag begeistert der Familienfilm "FERDINAND - geht STIERisch ab" mit hervorragenden 15,6 Prozent Marktanteil. Im Anschluss legt "Das große Backen" weiter zu, auf einen neuen Bestwert von 15,9 Prozent. Erfolgreicher Start in die Battles für "The Voice of Germany": Die Musikshow punktet in der Prime Time mit sehr guten 14,2 Prozent Marktanteil. Martina Hill macht den Sonntag perfekt und verzeichnet in der Nacht mit 14,0 Prozent für "Die Martina Hill Show" einen Höchstwert.

Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"?

Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der zweiten Ausgabe der Battles exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.

