Tilray erweitert sein Angebot für den deutschen Markt: Medizinische Cannabisblüten für die Herstellung von Rezepturarzneimitteln in Deutschland verfügbar

Neben Vollspektrum Cannabisextrakten nun auch Blüten über den Pharmagroßhandel erhältlich.

Tilray, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Erforschung und Produktion von medizinischen Cannabisprodukten, gab heute bekannt, dass seine Medizinal-Cannabisblüten ab sofort für Apotheken in ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Damit ist das Unternehmen der erste und einzige lizensierte Hersteller, der gleichzeitig standardisierte Vollspektrum-Cannabisextrakte und Blüten in pharmazeutischer Qualität als Rezepturarzneimittel anbietet.

Alle Produkte sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sowie Reinheit geprüft und werden nach höchsten arzneimittelrechtlichen Standards in einer modernen Produktionsanlage in Kanada hergestellt. Dafür erhielt das Unternehmen als erster Cannabishersteller in Nordamerika die europäische GMP-Zertifizierung. Darüber hinaus hat es sich Tilray zur Aufgabe gemacht, die klinische Forschung im Bereich des medizinischen Cannabis voranzutreiben. Tilray unterhält dazu Kooperationen mit renommierten Kliniken und Forschern weltweit.

"Tilray steht für Präzision: Jeder Arbeitsschritt wird genau überwacht. So garantieren wir die hohe, standardisierte Qualität unserer Produkte", sagt Brendan Kennedy, Chief Executive Officer von Tilray. Mit der Anwendung von Cannabisblüten sind viele Patienten vertraut - die Verfügbarkeit der medizinischen Produkte ist aber bisher nicht überall hinreichend sichergestellt. "Indem wir unser Angebot im deutschen Markt erweitern, adressieren wir die Bedürfnisse der Betroffenen und schaffen Versorgungssicherheit. Jeder, der in Deutschland medizinisches Cannabis verschrieben bekommt, soll es auch erhalten können - und zwar in der jeweiligen optimalen Form", ergänzt Kennedy.

Cannabisblüten in zwei verschiedenen Wirkstärken

Erhältlich sind zwei unterschiedliche Cannabisblüten in ganzer Form: Das Präparat TILRAY THC25 mit einem Wirkstoffgehalt von 25 % Tetrahydrocannabinol (THC) und <1 % Cannabidiol (CBD) sowie TILRAY THC10:CBD10 mit den Wirkstoffen THC und CBD in einem Gehalt von jeweils 10 %.

Damit der Herstellungsvorgang möglichst unkompliziert ist, werden die ganzen Cannabisblüten in wiederverschließbaren geruchsneutralen 15 g Reißverschlussbeuteln ausgeliefert. Alle Lieferungen von medizinischem Cannabis von Tilray erfüllen vollumfänglich die qualitativen und regulatorischen Anforderungen des Arzneimittelgesetzes (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln; AMG) und des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG).

Zusammen mit den Vollspektrum Cannabisextrakten haben Patienten nun die Möglichkeit, die für sie individuell bevorzugte Form sowie Wirkstärke zu wählen. Tilray wird damit der Individualität der Patienten gerecht.

Die Cannabisblüten dienen als Ausgangsstoff zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln und können ab sofort über pharmazeutische Großhandelsunternehmen bezogen werden. Alternativ können die Blüten, so wie die Vollspektrumextrakte auch, über den Pharma-Dienstleister Paesel + Lorei GmbH & Co. KG bezogen werden.

Über Tilray

Tilray ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Erforschung und Produktion von medizinischem Cannabis. Durch Kooperationen mit renommierten Kliniken und Forschern treibt Tilray die klinische Erforschung cannabisbasierter Arzneimittel voran. Als erster nordamerikanischer Hersteller ist das Unternehmen GMP-zertifiziert und kultiviert die Cannabispflanzen in Kanada in einer hochmodernen Indoor-Anlage unter streng kontrollierten Bedingungen. Dabei stellt Tilray neben Cannabisblüten zum medizinischen Gebrauch auch Vollspektrum-Cannabisextrakte in standardisierter, pharmazeutischer Qualität her. In Deutschland werden diese Produkte zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln in der Apotheke vertrieben. Alle Tilray-Produkte werden mehrfach unabhängig auf ihre Wirksamkeit und Reinheit geprüft und erfüllen vollumfänglich die qualitativen und regulatorischen Anforderungen des AMG und BtmG.

