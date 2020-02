wasmichamklimastreitnervt: Aufruf für ZDF-Doku "Am Puls Deutschlands"

ZDF

ZDF-Reporter Jochen Breyer fühlt Deutschland zum siebten Mal den Puls. In einer neuen "ZDFzoom"-Dokumentation geht er der Frage nach, was den Deutschen im Streit um den Klimaschutz zu kurz kommt. Unter dem Hashtag #wasmichamklimastreitnervt sind seit Freitag, 7. Februar 2020, in den sozialen Netzwerken die Einschätzungen der Zuschauer und User gefragt. Aus dem Reigen derer, die sich auf den Aufruf melden, werden die Gesprächspartner für die ZDF-Dokumentation ausgewählt.

Seit dem vergangenen Jahr hat die Klimadebatte Fahrt aufgenommen. Millionen Menschen gehen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, darunter vor allem viele Jüngere. Doch es gibt auch Gegner: zum Beispiel diejenigen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Oder auch Menschen, die Sorge haben, dass in der Nähe ihrer Wohnung ein Windrad gebaut werden könnte. Was nervt die einen und was die anderen an der Klimadebatte? Braucht es mehr Verbote, um das Klima zu schützen - oder weniger? Woran verzweifeln Menschen in der Debatte? Kommt die soziale Komponente bei Klimaschutzmaßnahmen zu kurz? Werden große Konzerne zu wenig in die Pflicht genommen? Jochen Breyer will darüber reden, was die Menschen bewegt.

Unter dem Hashtag #wasmichamklimastreitnervt, der auf den ZDF-Kanälen auf Facebook und Twitter gespielt wird, sind dazu Antworten gefragt. Nutzer können sich außerdem unter der Mailadresse wasmichamklimastreitnervt@zdf.de mit ihren Geschichten melden. Das ZDF sendet "ZDFzoom: Am Puls Deutschlands" am Mittwoch, 15. April 2020, 22.45 Uhr.

Die Doku-Reihe "Am Puls Deutschlands" startete vor der Bundestagswahl 2017 - damals war Jochen Breyer unter dem Hashtag #wasmichandeutschlandstoert unterwegs. Zum Start der Fußball-WM 2018 ging "Am Puls Deutschlands" der Frage nach, was für die Bürgerinnen und Bürger heute deutsch ist. Und nach der Landtagswahl in Hessen Ende Oktober 2018 erkundete "Am Puls Deutschlands", was die Politik falsch macht. Vor der Europawahl 2019 erfolgte der vierte Aufruf unter dem Hashtag #wasmireuropabringt. Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wollte Jochen Breyer im Sommer 2019 wissen: Was müsste im Osten Deutschlands anders laufen? Was stört die Menschen, was wünschen sie sich von der Politik? In der sechsten Ausgabe von "Am Puls Deutschlands" ging es im Jubiläumsjahr 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall um #unserefreiheit.

