Das neue Flaggschiff PostBase Vision von FP bringt den Brief ins digitale Zeitalter

Berlin (ots)

Die Frankiermaschine lebt! Allein in Deutschland wurden im laufenden Jahr rund 14,7 Milliarden adressierte Briefe versendet. In diesem Markt will sich FP mit seinem neuen Frankiersystem PostBase Vision einen großen Anteil sichern.

Francotyp-Postalia (FP), Experte für sichere Kommunikation, hebt mit seiner neuen PostBase Vision das maschinelle Frankieren auf ein neues Level. Die PostBase Vision ist mit dem Internet verknüpft, bietet besonderen Bedienkomfort, maßgeschneiderte Geräteleistung und die aktuellsten Sicherheitsstandards. Ab sofort ist sie auch im deutschen Markt erhältlich.

Einfach, bequem, flexibel

Die PostBase Vision unterstützt den Kunden, Briefe genauso schnell und bequem wie eine E-Mail zu versenden. Bis zu 70 Sendungen pro Minute, 250 Kostenstellen, eine integrierte 3-7 Kilogramm-Waage und erweiterte Konnektivität für LAN, WLAN und USB: Das neue Frankiersystem ist jeder Herausforderung im Büroalltag gewachsen. Sein intuitives Touch-Display in Verbindung mit der einfachen Bedienerführung bietet höchsten Bedienkomfort und ermöglicht den Nutzern den einfachen Einstieg. "Für wichtige Kommunikation ist der Brief nach wie vor der sicherste und vertrauenswürdigste Weg. Mit unserer neuesten Innovation halten wir den Briefversand fit für Gegenwart und Zukunft", sagt Matthias Lorenzen, Projektleiter und Geschäftsführer der FP Produktionsgesellschaft.

Immer up to date mit dem FP Portal

Status und Einstellungen der PostBase Vision können über das Online-Portal "discoverFP" rund um die Uhr und per Computer, Tablet oder Smartphone ausgewertet werden. So erhalten die Nutzer einen Überblick über den aktuellen Maschinenstatus sowie ein optional mehrstufiges Reporting über ihren Briefausgang und behalten die Ausgaben immer im Blick. Die Verwaltung der Kostenstellen und das Portomanagement werden so zum Kinderspiel. Regelmäßige Online-Updates halten die Software jederzeit auf dem neuesten Stand und gewährleisten, dass die PostBase Vision auch nach dem Kauf immer noch ein Stückchen besser wird.

Über "discoverFP" haben die Kunden auch Zugriff auf die digitale Signaturlösung FP Sign, die ihnen zusätzlich die Möglichkeit bietet, Dokumente elektronisch und ohne Zeitverlust zu unterschreiben und zu archivieren.

Die PostBase Vision wächst mit den Kunden

Das neue Hightech-Gerät von FP lohnt sich nicht nur für große Unternehmen mit hohem Briefaufkommen. Auch für Firmen in der Gründungsphase ist die PostBase Vision ein Partner, auf den man sich jederzeit verlassen kann. "Wir denken Kundenorientierung langfristig. Die PostBase Vision erlaubt mit ihrem modularen Konzept einen maßgeschneiderten Einstieg. Unsere Kunden können die PostBase ganz nach Bedarf mit verschiedenen Leistungsoptionen und Bundles zusammenstellen und sich darauf verlassen, dass das System einfach und unkompliziert mit ihrem Unternehmen wächst", so Lorenzen.

Auch optisch passt sich die PostBase Vision ganz den Wünschen der Kunden an. Fünf verschiedene Farbakzente ergänzen nach Wahl das moderne Design.

