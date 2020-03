Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur abgesagten Buchmesse in Leipzig

Halle (ots)

Es ist eine Maßnahme im Sinne der Menschen und nicht gegen ihre Interessen. Denkt man allein an die zahllosen Schulkinder, die jährlich mit Bussen und Bahnen zur Buchmesse gepilgert sind, wird einem klar, wie hochgradig unverantwortlich jede andere Entscheidung gewesen wäre. Traurig bleibt es natürlich doch, keine Frage. Nicht nur den Verlegern wird das Herz bluten. Sie haben viel Kraft in die Vorbereitung gesteckt, durch entgangene Kontakte werden sie Einnahmen einbüßen. Aber keiner, der das Lesen liebt, verliert Bücher und Autoren aus dem Auge. Und in einem Jahr sehen wir uns wieder. Hoffentlich gesund.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell