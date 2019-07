ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

(KORREKTUR: Ausbildungszahlen im Baugewerbe: Tendenz weiter steigend)

Berlin (ots)

Hinweis an die Redaktionen: In einer früheren Fassung der Meldung war die Zahl der ausbildenden Betriebe falsch genannt. Richtig ist die Zahl von 14.653 Betrieben. Es folgt die aktualisierte Meldung vom 24.07.2019, 08:08 Uhr.

"Ein Einstieg in der Bauwirtschaft ist ein Erfolgsversprechen. Die Ausbildungsstatistik zeigt, dass der Bau weiterhin als attraktive Berufsoption wahrgenommen wird und sich junge Menschen verstärkt dazu entscheiden, einen Bauberuf zu erlernen. Das ist eine außerordentlich begrüßenswerte Entwicklung - sind die Lehrlinge von heute doch die Fachkräfte von morgen, die in unserer Branche gebraucht werden," kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), anlässlich der gestern veröffentlichen Ausbildungsstatistik, die von der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) vorgelegt wurde.

Demnach waren zum Stichtag 30. Juni 2019 bundesweit 35.785 Ausbildungsverhältnisse registriert. Das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag 30. Juni 2018). Besonders stark stiegen die Ausbildungsverhältnisse in den neuen Bundesländern. Hier liegt das Plus bei 12,4 Prozent (4.570 Ausbildungsverhältnisse). Aber auch in den alten Bundesländern hält der Anstieg an; hier kann ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden (30.650 Ausbildungsverhältnisse).

Die positive Entwicklung gilt auch beim Blick auf die Lehrlinge im ersten Lehrjahr. So hat sich deren Zahl um 5,4 Prozent auf 10.887 Ausbildungsverhältnisse erhöht. Zeitgleich stieg die Zahl der Ausbildungsbetriebe leicht: Waren es im Vorjahr noch 14.458 Unternehmen, bilden zum Stichtag 30. Juni 2019 14.653 Betriebe aus, was einem Plus von 1,4 Prozent entspricht.

"Dass die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen steigt, zeigt, dass die Baubranche ihre Hausaufgaben macht und für mehr Kapazitäten sorgt. Die mittelständischen Betriebe des Baugewerbes schultern hier die Hauptlast: Vier von fünf Lehrlingen werden in einem baugewerblichen Unternehmen ausgebildet. Somit sorgen wir nicht nur dafür, dass mehr Wohnungen gebaut, Brücken saniert und Häuser gedämmt werden können, sondern leisten auch einen gesellschaftlichen Beitrag, um jungen Menschen einen attraktiven Berufseinstieg zu ermöglichen," so Pakleppa abschließend.

Pressekontakt:

Dr. Ilona K. Klein

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail klein@zdb.de

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell