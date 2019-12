Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Demokratie im Jahr 2019

Donald Trump ist Präsident der USA geworden, weil er mit seinen Botschaften im Netz stärker war als die Mehrheit der Bevölkerung, die verabscheut war von seinen Botschaften. Aber sie war überwiegend still und nun sitzt er im Weißen Haus. Zu viele der jungen Briten haben nicht abgestimmt gegen den Brexit, obwohl sie ihn mehrheitlich nicht wollten. Im Januar verlassen die Briten nun die EU. Verloren ist deshalb noch nichts. Noch sind alles Warnschüsse. Die deutsche Demokratie ist noch immer wunderbar und funktioniert an den allermeisten Stellen. Europa bleibt das große Geschenk an die lebenden Generationen. Es lohnt sich, dieses sich an den ruhigen Tagen klarzumachen.

