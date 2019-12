Sachsen-Anhalt/Rettungskräfte/Feuerwehr Illegaler Zugriff auf Computer der Leitstelle in Halle

Mitteldeutsche Zeitung

Auf die Leitstelle der Hauptfeuerwache in Halle-Neustadt hat es offenbar über einen Zeitraum von mehreren Jahren offenbar Hackerangriffe gegeben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Ein Sprecher der Stadt Halle bestätigte, dass die Verwaltung Anzeige wegen des "Verdachts des Ausspähens von Daten" gestellt habe. Dazu laufen derzeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Nach MZ-Informationen soll es sich um einen Feuerwehrmann handeln, dessen Job es war, die Leitstelle technisch zu warten. Er soll sich von außen in das System der Leitstelle eingeklinkt haben, mutmaßlich, um sich den Arbeitsweg zu ersparen.

