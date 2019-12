Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Regierung Ministerpräsident Haseloff im MZ-Interview: "Anschlag von Halle hinterlässt eine tiefe Wunde"

Halle (ots)

Nach dem antisemitischen Anschlag von Halle will die Landesregierung neue Anstrengungen gegen die Radikalisierung isolierter Menschen unternehmen. Einen Teil der Bevölkerung erreiche politische Bildung bislang gar nicht, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe). Nötig seien neue Ansätze in ganz Deutschland, sagte Haseloff, "denn diesen Tätertyp kann es überall geben". Der Anschlag habe dem Land eine tiefe Wunde geschlagen. Mit Blick auf den Fall Robert Möritz sagte Haseloff, die CDU stehe für das christliche Kreuz "und nicht für das genaue Gegenteil, das Hakenkreuz".

