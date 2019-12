Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Pisa

Wir dürfen die Lehrer nicht mit den Herausforderungen allein lassen dürfen, die aus Migration und sozialen Problemen entstehen. Deutschland muss Geld in die Hand nehmen und für bessere Arbeits- und Lernbedingungen an den Schulen sorgen. Jeder Euro, den wir dort investieren, liefert eine hohe gesellschaftliche Rendite. Die Lehrer haben in Befragungen zu erkennen gegeben, dass sie bereit sind, mehr im Team zu arbeiten. Fragt man einzelne Lehrer danach, heißt es meist, es fehle für gegenseitige Unterrichtsbesuche schlicht die Zeit. Hier braucht es einerseits tatsächlich mehr Personal, aber auch gute Schulleiter, die Veränderungsprozesse anstoßen.

