Mitteldeutsche Zeitung: zu Asylzahlen

Die wichtigste aller Aufgaben bleibt aber die Frage der Integration der akzeptierten Asylbewerber. Denn auch dieser Streit wird immer wieder instrumentalisiert und damit die Realität verkannt, dass viele Menschen aus anderen Ländern Deutschland als ihr neues Zuhause annehmen. Diesen Menschen muss es möglich sein, dass sie ausgebildet werden und auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Wie kann das am besten gelingen? Über diesen wichtigsten Teil der Migrationsdebatte wurde im Getöse der vergangenen Monate und Jahre viel zu wenig geredet. Es ist nicht leicht, diese Debatte zu führen in einem Umfeld, das durch AfD und soziale Medien schrill, laut und disruptiv ist. Die ruhige, überlegte Lösung einer Sachfrage muss sich heute in einer Debatte behaupten, in der diese Lösung in der Regel von links und von rechts angegriffen wird.

