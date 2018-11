Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Oury Jalloh

Halle (ots) - Ein Problem, das keine Behördenuntersuchung je wieder gutmachen kann: Polizisten haben zu dem Todesfall geschwiegen und Aufklärung verhindert. Richter haben das bereits gerügt. Bis heute bleiben zentrale Fragen offen, so dass auch tiefe Wunden bleiben. Was hat es mit dem mysteriösen Feuerzeug-Rest auf sich, auf dem sich fremde, unverbrannte Faserspuren befanden? Wieso brach das Video der Tatortbegehung ab - eigentlich ein Routinejob? Und vor allem: Was ist mit den wichtigsten Erkenntnissen des langjährigen Chefermittlers Folker Bittmann, der in seinem Vermerk 2017 den Einsatz von Brandbeschleuniger als wahrscheinlich ansah - und Jalloh wiederum nicht mehr in der körperlichen Lage wähnte, selbst noch Feuer zu legen? Manchmal kommt Justiz in der Wahrheitssuche an Grenzen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell