Cem Özdemir in "tina": Schnelle Maßnahmen gegen Abbiege-Unfälle gefordert

Hamburg (ots)

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im deutschen Bundestag, Cem Özdemir (Bündnis 90/Grüne), fordert gegen die wachsende Zahl von Abbiege-Unfällen schnelle Maßnahmen. Im Interview mit der Zeitschrift tina (EVT 8.05.) sagt er: "Jeder einzelne Mensch, zumal jedes Kind, das zu Schaden kommt oder gar das Leben verliert, ist eines zu viel." Es sei deshalb "Eile geboten". Deutschland könne nicht abwarten, bis 2024 ein Abbiege-Assistent für LKW EU-weit eingeführt werde. "Selbst dann dauert es noch rund zehn Jahre, bis es die meisten Lkw haben", sagte Özdemir in tina.

Die Frauenzeitschrift tina berichtete immer wieder über Abbiegeunfälle, bei denen jedes Jahr viele Radfahrer, aber auch Fußgänger getötet oder schwer verletzt werden. In tina kamen Abbiege-Opfer, Angehörige von Getöteten, LKW-Fahrer und Experten zu Wort, die eine Reihe von Maßnahmen fordern, mit denen schnell etwas gegen diese Gefahren getan werden kann: Spiegel an den Kreuzungen ("Trixi-Spiegel"), "Bike-Flash"-Warnanlagen, Abbiege-Assistenten, aber auch eine entsprechende Schulung über die Gefahren im toten Winkel für Kinder.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Özdemir fordert, dass eine "Übergangsregelung" in der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) eingeführt wird. "Dann dürften die Kommunen Straßen, die Unfallschwerpunkte sind, für Lkw ohne Abbiegeassistenten sperren. Dann kämen Abbiegeassistenten logischerweise schneller", erklärte Özdemir. "Außerdem sollten Lkw beim Abbiegen nicht schneller als 7 km/h fahren dürfen, und Kreuzungen sollten übersichtlicher ausgebaut werden." Weiter sagte er: "Im Durchschnitt stirbt in Deutschland pro Tag mindestens ein Radfahrer, alle sieben Minuten wird einer verletzt. Das Ziel muss sein, dass Fahrradfahren so sicher wird wie Geländewagenfahren."

