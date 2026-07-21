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Digitaler Zugang zu mehr Vorteilen: Europcar bringt Treueprogramm in Mobility App

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Hamburg (ots)

Punkte sammeln, Vorteile nutzen, Status prüfen – alles direkt auf dem Smartphone: Europcar integriert sein Treueprogramm „Privilege For You“ vollständig in die Europcar Mobility App. Damit ist der Service ab sofort dort verfügbar, wo Mobilität für viele Firmen-und Privatkunden beginnt.

Besonders in der Sommerzeit, wenn Urlaubsreisen, Wochenendtrips und spontane Auszeiten zunehmen, zählt ein schneller Zugriff auf persönliche Benefits. Wer unterwegs plant, möchte nicht lange suchen, sondern direkt sehen, welche Vorteile für die nächste Fahrt verfügbar sind. Kundinnen und Kunden profitieren so von einem einfacheren Zugang zu einem Programm, das Mitglieder ab der ersten Miete belohnt – und das in über zehn europäischen Ländern sowie Australien und Neuseeland.

„Treue entsteht dort, wo gute Erfahrungen immer wieder bestätigt werden. Deshalb möchten wir unseren Kundinnen und Kunden bei jeder Anmietung zeigen, dass wir ihre Entscheidung für Europcar schätzen. Mit der Integration von ‚Privilege For You‘ in die Europcar Mobility App machen wir es unseren Mitgliedern noch leichter, die Vorteile zu nutzen und Europcar als verlässlichen Begleiter wahrzunehmen”, sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Deutschland.

Vier Status-Level, dauerhaft 10% Rabatt und exklusive Vorteile

Das Programm selbst bleibt unverändert: Für jeden ausgegebenen Euro erhalten Mitglieder einen Punkt. Es gibt insgesamt vier Status-Level: Discoverer, Traveller, Adventurer und Navigator. Je nach Stufe stehen verschiedene, exklusive Vorteile zur Verfügung. Zusätzlich werden Sonderprämien bei bestimmten Punkteschwellen ausgegeben. Für Mitglieder gilt außerdem dauerhaft ein Rabatt von zehn Prozent auf Europcar-Fahrzeuge.

„Privilege For You“ ist kostenlos und belohnt die Mitglieder ab der ersten Miete. Beispiele:

Schneller unterwegs: Priority Service

Entspannte Reise: Kostenloser Zusatzfahrer

Mehr Komfort: Fahrzeug-Upgrades

Sonderprämien wie Wert-Gutscheine oder Rabatte

Partnerangebote, z. B. bis zu 15 % Rabatt bei Accor Hotels

Digitale Kundenbindungsprogramme sind längst etabliert, das zeigt auch der aktuelle Loyalty Report 2026: 80,4 Prozent der Deutschen nutzen bereits Bonusplattformen und Treueclub-Apps. Weitere 72,2 Prozent würden außerdem auf eine digitale Lösung umsteigen, sofern diese verfügbar ist.*

Mehr Informationen

Melden Sie sich direkt hier zum kostenlosen Treueprogramm von Europcar an:

https://www.europcar.de/de-de/loyalty-program

Die Europcar Mobility App steht kostenlos im Apple App Store sowie im Google Play Store zum Download bereit.

*Der Loyalty Report 2026. Deep Dive in die Kundenbindung Deutschland, Whitepaper, hello again., 2026.

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