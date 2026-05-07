Europcar Mobility Group

Eva Büchel verstärkt die Europcar Mobility Group Deutschland als neue Director Operations

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Hamburg (ots)

Seit dem 01. Mai 2026 ist Eva Büchel neue Director Operations bei der Europcar Mobility Group Germany und verantwortet damit das operative Geschäft an allen PKW- und Van & Truck-Standorten. Sie bringt über 13 Jahre Erfahrung in der Mobilitäts- und Reisebranche sowie umfassende Expertise in der operativen Leitung von Autovermietungsstandorten mit. In ihrer neuen Rolle wird sie den hohen Qualitätsanspruch an den bundesweiten Europcar-Stationen weiter schärfen, um einen erstklassigen Auftritt sowie ein komfortables Kundenerlebnis sicherzustellen.

Nach ihrer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau und einem Studium der Volkswirtschaftslehre sammelte Eva Büchel umfassende Führungserfahrung in der Hotellerie und im Marketing. Seit 2013 ist sie in der Autovermietungsbranche verwurzelt, wo sie zuletzt als Executive Regional Director die Verantwortung trug. Dabei lag ihr Fokus insbesondere auf der Steuerung von Qualitäts- und Servicestandards.

„Eva Büchel vereint Branchenexpertise, Führungsstärke sowie ein ausgeprägtes Verständnis für unsere Kundinnen und Kunden. Mit ihrer Erfahrung wird sie dazu beitragen, unsere operativen Strukturen weiterzuentwickeln und unsere Servicequalität nachhaltig zu stärken. Ich freue mich sehr, sie als neues Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland begrüßen zu dürfen”, sagt Michael Knippel, Geschäftsführer von Europcar Deutschland, und betont: „Gleichzeitig bedanke ich mich sehr herzlich bei Michael Krikken für die hervorragende Zusammenarbeit und seinen Einsatz bei uns in den vergangenen Jahren. Ich wünsche ihm für seine private und berufliche Zukunft nur das Beste.“

Eva Büchel ergänzt: „Mit der neuen Position übernehme ich die Verantwortung für rund 300 Europcar-Standorte in ganz Deutschland. Das heißt für mich vor allem, nah dran zu sein: an den Teams, an den Kundinnen und Kunden sowie am täglichen Geschäft. Genau darauf freue ich mich. Was zählt, ist der Alltag an den Stationen, mit klaren Abläufen, verlässlichem Service und passenden Angeboten. Diesen Stationsalltag werden wir weiter verbessern und die Miete noch einfacher, schneller und verlässlicher machen.“

Eva Büchel tritt die Nachfolge von Michael Krikken an, der sich dazu entschieden hat, Europcar aus persönlichen Gründen zu verlassen.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. „We help to change the way you move“ ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an – sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® – ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® – ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car® – einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/news

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