"Online ist da, online ist super, aber ich kann online eben auch sehr leicht lokal kaufen"

KAUF LOKAL-Schirmherr David Thomas ist zu Gast und stellt ein Münchner Projekt vor, das von Herzen kommt.

München (ots)

Mitten in München kreiert er zusammen mit vielen Mitwirkenden und Mitstreitern ein ganz eigensinniges Einkaufserlebnis - David Thomas ist Initiator der Aktion KAUF LOKAL. Seit 2016 arbeitet er daran, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie vielfältig Münchens Markenlandschaft tatsächlich ist. Seine Triebfeder: Das Kaufbewusstsein von Kunden dafür zu schärfen, welche Produktvielfalt mitten aus ihrer eigenen Stadt kommt.

KAUF LOKAL ist eine Solidaritätsaktion der fünf großen, inhabergeführten Traditionshäuser in München zusammen mit den kleineren Unternehmen und Manufakturen der Stadt. Neudeutsch würde man sagen: "Ein Match made in Heaven" - denn für einige Tage im Jahr ist auf diese Weise ein wahres Shopping-Erlebnis in Münchens Innenstadt umgesetzt. Als erstes Haus hat HIRMER 2016 mit der Aktion angefangen, weitere Häuser wie BETTENRID, SCHUSTER, KUSTERMANN und HUGENDUBEL sind der Idee gefolgt. In diesem Jahr präsentieren die Häuser als eine gemeinsame Wertegemeinschaft bereits 130 Marken auf den hauseigenen Flächen und machen Platz für lokale Produkte kleinerer Unternehmen, die sie harmonisch und sichtbar in das bestehende Sortiment integrieren.

Warum München noch mehr Mut an den Tag und in die Tat legen sollte, um das zu bewahren was diese Stadt so liebenswürdig macht - erklärt David Thomas in der aktuellen Podcastfolge vom FESTIVAL DER LIEBE.

Gleich reinhören, auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder Podigee: http://podcastdcf6cc.podigee.io/20-david-thomas

P.S. TELE 5 ist Partner der Aktion KAUF LOKAL. Keine innerdeutschen Flüge und Dienstwagen, kein Internetshopping und keine Geschäfte mit Unternehmen, die in Deutschland keine Steuern zahlen. TELE 5 der Fernsehsender mit zunehmend positiver Umweltbilanz unterstützt die Aktion KAUF LOKAL um den lokalen Handel, um leeren Innenstädten den Kampf anzusagen.

