"Unser Herz können wir nicht kontrollieren"

Tom Hiddleston im TELE 5-Interview und ab Dienstag, 29. Oktober, 20:15 Uhr in dem Dreiteiler "The Night Manager"

Stil-Ikone mit riesiger Fanbase: Tom Hiddleston ("Thor", "Avengers: Endgame"). Im TELE 5 Interview philosophiert der Star über die Kreativität des Joggens, über die Liebe auf den ersten Blick und erzählt, was ihn an seinen Fans so rührt.

Für seine Rolle des Jonathan Pine in der britischen Serie "The Night Manager" hat der smarte Star einen Golden Globe gewonnen. TELE 5 zeigt den Dreiteiler jeweils dienstags am 29. Oktober, am 05. sowie am 12. November um 20:15 Uhr.

Regie führte die Dänin Susanne Bier (Oscar für "In einer besseren Welt") und nahm dafür einen Emmy mit nach Hause. In weiteren Rollen sind in der packenden John le Carré-Verfilmung Hugh Laurie ("Dr. House") und Oscar-Preisträgerin Olivia Colman zu sehen. Gedreht wurde u.a. in einem Luxusanwesen auf Mallorca, in dem just Tennis-Ass Rafael Nadal geheiratet hat.

Im TELE 5-Interview erzählt Tom Hiddelston ...

... warum er es liebt, zu joggen: "Ich liebe es zu joggen. Ich weiß, viele Leute hassen diese Art von Training (lacht), aber für mich ist es die beste Zeit zum Nachdenken. Vielleicht ist es die Eintönigkeit, die meine Gedanken besser abschweifen lässt."

... ob es früher leichter war, sich auf den ersten Blick zu verlieben: "Wir können unser Herz nicht kontrollieren, es verliebt sich in denjenigen, in den es sich verlieben will. Auch, wenn es eine verbotene Liebe ist. Ich glaube eher, die Strukturen, mit denen wir versuchen, unser Herz zu beeinflussen, haben sich mit der Zeit verändert. Aber in wen wir uns verlieben, können wir nicht beeinflussen oder erklären. Das passiert einfach."

... was ihn bei seinen vielen Fans rührt: "Ich schätze mich sehr glücklich, so viele Fans zu haben. Zu wissen, dass ihnen meine Arbeit gefällt, bedeutet mir viel und ist mir extrem wichtig. Was mich sehr rührt, ist, dass viele meiner Fans den gleichen Hilfsorganisationen beitreten, bei denen ich mich engagiere. Gemeinsam sind wir stärker."

