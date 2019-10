TELE 5

"Erklär' mir mal, warum Menschen in Mediaagenturen zusammenkommen, die vorgeben ihre Kunden zu beraten und ihnen dann raten, sich offiziell betrügen zu lassen" fordert Kai Blasberg Thomas Koch auf

Wie transparent ist eigentlich die Mediaplanung für Unternehmen? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuelle Podcastfolge von "Zwei Herren mit Hund".

Jetzt sind die wahren Medien- und Media-Experten erneut am Zug und nehmen die Mediaagenturen in ihr Visier. Thomas Koch spricht da aus eigener Erfahrung und wirft seinen Kennerblick in die (Vor-)Vergangenheit und zurück in die Zukunft, was von Kai Blasberg in gewohnter Manier geschickt aufgefangen wird.

Das älteste Frage-Antwort-Spiel seit es diesen phänomenalen Podcast gibt: Was hat sich im Laufe der Zeit bei der Steuerung von Werbeetats verändert? Ist der ursprüngliche Anspruch an neutrale und vergleichbare Konventionen in der Mediaplanung noch gültig oder wurden diese schon längst von Google & Co. überholt? Das erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Zwei Herren mit Hund"!

Unbedingt reinhören Zwei Herren mit Hund Vol. 19 Auf iTunes, Spotify oder eben Soundcloud.

