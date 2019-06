Tele 5

"Freunde, das Alter hat nix mit dem Leben zu tun, ich habe zwar jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich Blicke das noch voll durch!" - Thomas Gottschalk ist Gast im Festival der Liebe!

München, Deutschland (ots)

TELE 5 feiert ein FILMFESTIVAL DER LIEBE anlässlich des Filmfests in München.

Aus diesem Grund, haben wir dieses Mal einen Gast eingeladen, der so anders ist wie TELE 5. Und deshalb der logische Gesprächspartner für TELE 5-Chef Kai Blasberg in seinem Podcast FESTIVAL DER LIEBE.

The one and only THOMAS GOTTSCHALK!

Mit seinem ganz besonderen Auge für die kleinen und großen Dinge, die um ihn herum geschehen, gibt er exklusive Einblicke und schwelgt mit uns in seinen Erinnerungen. Hach, wie schön!

Wir wünschen die weltbeste Unterhaltung! Jetzt in ein FESTIVAL DER LIEBE reinhören.

Auf iTunes, Spotify und Soundcloud: www.soundcloud.com/festival_der_liebe

Diese Folge wird präsentiert von BUNTE.de www.bunte.de/stars/star-life/thomas-gottschalk-das-ist-mein-elend

