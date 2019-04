Tele 5

Kai Blasberg: "Es werden sich wahnsinnig wenig Gedanken darüber gemacht, was es für Folgen hat, wenn man auf Teufel komm raus etwas vergleichen will was rein gar nichts miteinander zu tun hat".

- Kai Blasberg übt sich im Unverständnis über den Versuch, Parallelen zwischen dem Fernsehen und Facebook, Google und co. zu ziehen.

Zurück in gewohnter vierbeiniger Gesellschaft wird die Welt der Medien und der Werbung von unseren zwei Herren mit Hund wieder schonungslos unter die Lupe genommen und auf den Kopf gestellt. Dabei nimmt das eingefleischte Expertenduo wie immer kein Blatt vor den Mund.

In dieser Folge von "Zwei Herren mit Hund" beweist Kai Blasberg als Schirmherr des deutschen Privatfernsehens einmal mehr, wie viel Courage in ihm steckt. So fackelt er auch nicht lang und rechnet mit dem digitalen Koordinatensystem unserer Zeit ab, während Thomas Koch sich ins Fäustchen lacht: YouTube, Facebook, Google und wer noch alles sein Fett weg bekommt... wir lassen uns überraschen!

Zwei Herren mit Hund mit neuer Folge. Auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Präsentiert von W&V.

Hier in die neue Folge hören: https://soundcloud.com/werbenundverkaufen/sets/zwei-herren-mit-hund

