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Volle Reichweite trifft auf maximale Aufmerksamkeit: Seven.One Media startet senderübergreifendes Werbeformat ALL21 Roadblocking

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Unterföhring (ots)

Premiere am morgigen Donnerstag um 21:00 Uhr: Erstmals laufen auf allen Sendern von ProSiebenSat.1 synchronisiert die exakt gleichen Werbespots. Für die Werbekunden bedeutet das maximale Aufmerksamkeit durch die Kombination der Reichweiten von ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, Kabel Eins Doku und ProSieben MAXX. Die Premiere des neuen Seven.One Media Werbeformats ALL21 Roadblocking hat sich unter anderem der Handelskonzern REWE in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur PION3ERS gesichert.

ALL21 Roadblocking wird ab sofort regelmäßig donnerstags auf den Sendern von ProSiebenSat.1 zum Einsatz kommen. Stets um 21:00 Uhr, stets in einer aufmerksamkeitsstarken Platzierung mit maximal drei Spots in exklusiven Werbeinseln von 60 Sekunden. Damit bringt Seven.One Media ein Werbeformat nach Deutschland, das bereits seit einiger Zeit in Italien und Spanien angeboten und von Werbekunden stark nachgefragt ist.

Markus Messerer, Managing Director und Chief Operating Officer bei Seven.One Media: "ALL21 Roadblocking kombiniert die größten Stärken unseres Vermarktungsangebots: Maximale Reichweite über all unsere Sender hinweg, eine hohe Umfeld-Qualität zur Primetime und die besonders hohe Wirkung von aufmerksamkeitsstarken Exklusiv-Platzierungen. Das erste Marktfeedback für das in Deutschland neue, aber international bei den MFE-Kolleg:innen bereits hoch erfolgreiche Angebot ist hervorragend. Ich freue mich sehr, dass wir mit REWE in Zusammenarbeit mit deren Agentur PION3ERS eine große Marke für die Premiere gewinnen konnten."

Die Premiere von ALL21 Roadblocking läuft am Donnerstag, den 6. August um 21:00 Uhr auf ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, Kabel Eins Doku und ProSieben MAXX.

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