Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Natürlich verbunden - Krombacher präsentiert neuen Markenauftritt und startet Kampagne "Auf unsere Natur"

Krombach (ots)

Mit der neuen Markenkampagne "Auf unsere Natur" verjüngt Krombacher ab Februar 2025 seinen Markenauftritt und setzt ein starkes Zeichen in Sachen Naturverbundenheit. Die neue Markenpräsenz umfasst einen vollumfänglichen und crossmedialen Relaunch an allen relevanten Touchpoints der Marke Krombacher. Dazu gehören die Umstellung des gesamten Produktdesigns, ein neuer TV-Werbespot und digitale Aktivierungen, sowie die Neugestaltung der Werbemittel für den Handel und die Gastronomie. Im Fokus des neuen Markenauftritts steht der Sehnsuchtsort Natur. Deutschlands beliebteste Biermarke lädt die Verbraucher:innen dazu ein, gemeinsam die Natur und Natürlichkeit der Krombacher Produkte zu genießen.

"Auf unsere Natur" - Die Wurzeln der Marke Krombacher neu inszeniert

"Unser Krombacher kommt aus der Natur. Das wollen wir auch visuell begreiflich machen", erklärt Ralph Zimmerer, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei. "Wir werden an allen Kommunikationspunkten die ikonische Krombacher Insel darstellen, unser einzigartiges Felsquellwasser visualisieren sowie unser Design noch frischer und natürlicher präsentieren. In den letzten Monaten haben wir mit unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Gespräche geführt und ganz oft gehört, dass die Natur, insbesondere das Eintauchen in die Natur, ein wichtiger Sehnsuchtsmoment ist. Auch für uns als Brauerei ist die reine Natur essenziell, liefert sie doch alle Rohstoffe für unsere Produkte. Aus diesem Grund möchten wir die Menschen einladen, gemeinsam die Natur zu erleben" so Zimmerer.

Neues Produktdesign - Naturnähe erlebbar gemacht

"Im Rahmen unseres neuen Markenauftritts ist es uns wichtig, dass die Verbraucher:innen auf authentische Art und Weise über unser Produkt mit der Natur und unseren wichtigsten markenprägenden Elementen in Verbindung treten können", erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei.

"Das gilt insbesondere für das Herzstück unserer Marke, das Krombacher Pils. Unser Pils steht für Qualität, Natürlichkeit und Gemeinschaft - natürlich mit und auch ohne Alkohol. Das zeigen wir auch im neuen Design und stellen sicher, dass unsere Marke durch konsequente Umsetzung des Markenauftritts dazu führt, dass Menschen unsere Marke schnell finden und in die Krombacher Natur eingeladen werden."

Abgeleitet aus der Krombacher Insel, dem ikonischen Wahrzeichen der Marke, spiegeln alle Elemente den klaren Naturbezug wider. So erinnern beispielsweise die neuen Etiketten in Form- und Farbgebung u. a. an Wasserwellen. In der Farbgebung dominiert ein tief dunkles Grün: diese Farbe greift die Wälder und das Wahrzeichen der Krombacher Heimatregion, den Kindelsberg, auf. Die naturnahe Kreation des neuen Produktauftritts wird von der Agentur für holistische Markenbildung, Roman Klis GmbH, verantwortet.

"In turbulenten Zeiten dienen Marken als Anker für Stabilität und Klarheit. Für die Nr. 1 Biermarke Deutschlands war es daher wichtig, den Markenauftritt durch ein klares Markenbild, basierend auf einer geschärften Positionierung, zu stärken. Die 'Einladung in die Natur' wird neu ausgesprochen, indem wir Kernelemente der Marke in einzigartige Brand Properties - schützbare Markenelemente - übersetzt haben. Die Krombacher Brand Properties vereinen somit ein hohes Maß and Wiedererkennung mit einer starken, zeitgemäßen Positionierung, die sich in Farbe, Form und Struktur widerspiegelt" so CEO & Agenturgründer Roman Klis.

Die neue Markengestaltung wird sich sukzessive auch auf allen Werbemitteln und weiteren Präsenzpunkten von Krombacher in Handel und Gastronomie zeigen. Zusätzlich werden spannende, nachhaltige Aktivierungsmaßnahmen zum Thema Wald und Wasser folgen und das langfristige Naturschutzengagement von Krombacher fortführen.

Neue Bewegtbildkampagne bringt Krombacher und die Natur in die Wohnzimmer

Neben der aktualisierten Produktausstattung umfasst die überarbeitete Markenausrichtung auch eine Neuauflage des bekannten Krombacher Werbespots. Verantwortlich für den neuen Spot ist die Berliner Werbeagentur Jung von Matt Spree. Getreu dem Motto der neuen Markenkampagne "Auf unsere Natur" ist die Natur der Hauptdarsteller des neuen Bewegtbildes. Gedreht wurde an regionalen Schauplätzen im direkten Umfeld der Krombacher Brauerei, wie etwa der Wiehltalsperre oder der "Dicken Buche", einem sehr markanten Baum in Krombach direkt vor der Haustür der Brauerei. Damit fängt der neue Werbespot die Essenz des neuen Markenauftritts ein: echte, authentische Erlebnisse in der Natur und bewusster gemeinsamer Genuss.

"Für Krombacher zu arbeiten, ist für uns eine Freude und eine Ehre zugleich. Immerhin geht es darum, die Positionierung von Deutschlands Biermarke Nr. 1 zu schärfen und zukunftsfähig auszurichten. In ganz Deutschland verbinden Menschen besondere Momente mit Krombacher: Es geht um Natur und Gemeinschaft, um Herkunft und unverfälschte Natürlichkeit. Diese Brand Assets gilt es konsequent zu bewahren - mit dem Mut, sich als Marke treu zu bleiben, ohne den Blick für den Zeitgeist und neue Zielgruppen zu verlieren. Das sorgt für Klarheit und Unverwechselbarkeit im Auftritt. Konsistenz ist kein Korsett, sie ist das Rückgrat starker Marken" sagt Sven Rebholz, Geschäftsführer Jung von Matt SPREE.

Der neue Werbespot von Krombacher ist ab 14. Februar 2025 deutschlandweit im TV und den digitalen Medien zu sehen. Außerdem geht passend zum Start der Rückrunde der Fußball-Bundesliga am 15. Februar 2025 ein neuer Bundesliga-Presenter on air.

Hier geht's zum neuen Werbespot: Auf unsere Natur

Die neue Markenkampagne wird bundesweit aufmerksamkeitsstark an allen digitalen Touchpoints der jeweiligen Produktzielgruppe erlebbar sein. Auch in den sozialen Medien steht die Nähe zur Natur, vor allem das Waldengagement von Krombacher, im Mittelpunkt der unterschiedlichsten Aktivierungsmaßnahmen und bindet die Community der Marke aktiv ein.

Die neue Produktausstattung von Krombacher - ab 17. Februar im Handel und der Gastronomie

Die Umstellung der Produkte und Werbemittel erfolgt sukzessiv ab 17. Februar 2025 im Handel und in der Gastronomie und betrifft zunächst die Produkte Krombacher Pils und Krombacher Pils Alkoholfrei. Die Anpassung weiterer Sorten erfolgt im Verlauf des Jahres.

