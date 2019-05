Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Vitamalz TV-Comeback: Das Original tritt wieder auf die große Bühne

Bild-Infos

Download

Krombach (ots)

"Trink, was Dir Spaß macht!" Unter diesem Slogan feiert Vitamalz, das Kultgetränk für die ganze Familie, ein großes Comeback im TV. Nach fast 20 Jahren TV-Abstinenz ist die Marke mit dem Regenbogen mit einem neuen Spot ab sofort wieder auf der großen Bühne zu sehen. Sowohl in reichweitenstarken Sendern (RTL, PRO7, Sat.1, VOX, Kabel1) als auch in Familienkanälen (Super RTL, Disney Channel, Nickelodeon) läutet Vitamalz die Sommersaison ein. "Der Spot soll den Spaß transportieren, der alle Generationen verbindet. Vitamalz steht für bunte Lebensfreude und ganz besondere Momente - und das möchten wir jetzt auch wieder im TV ganz Deutschland zeigen", so Lars Dammertz, Leiter Neue Marken bei Krombacher und verantwortlich für die Marke Vitamalz.

Um insbesondere auch die jüngeren Konsumenten zu erreichen, wird der Spot zusätzlich in die digitalen Kanäle der TV-Vermarkter sowie YouTube verlängert. Daneben zeigt sich Vitamalz auch auf Instagram und Facebook mit neuen, frischen Motiven, die Spaß machen und das Leben feiern.

"Einfach mal wieder probieren"

Vitamalz, das Original, wurde bereits in den 1930 Jahren erfunden und war damit der erste Malztrunk Deutschlands. Die Marke hat seitdem absoluten Kultstatus erlangt und das nicht nur unter Malztrunkfans. Viele Menschen generationenübergreifend verbinden mit Vitamalz positive Kindheitserinnerungen und besondere Momente in ihrem Leben. Diese Momente lässt die aktuelle Kampagne wieder aufleben - denn Vitamalz ist heute genauso lecker und gut wie damals, und das natürlich ganz ohne Alkohol!

Hier gibt es den Spot zu sehen: https://youtu.be/4lCYbCsbYfo

Entwickelt und umgesetzt wurde die Bewegtbildkampagne von

Agentur: BUTTER., Düsseldorf Regie: Markus Bader Produktion: Bubbles, Hamburg Postproduktion: ACHT, Frankfurt Musik: Kids in a Candy Store, Düsseldorf

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm

Hagener Straße 261

57223 Kreuztal-Krombach

Mail: presse@vitamalz.de

Tel.: + 49 (0) 2732 880 813

Twitter: @krombacher

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell