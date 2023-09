Deutsche Postcode Lotterie

Gemeinsam für das Ehrenamt: Deutsche Postcode Lotterie beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Berlin (ots)

„Im WIR verbunden“ lautete das Motto des Bürgerfestes, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. September in den Park von Schloss Bellevue nach Berlin einlud. Ein Motto, das auch zur Deutschen Postcode Lotterie passt. Denn am Stand der Soziallotterie gab es zahlreiche Beispiele für bürgerschaftliches Engagement in ganz Deutschland. Es ging um eine Vielzahl von geförderten Projekten, um das Thema Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, aber auch um jede Menge Spaß: Die Besucherinnen und Besucher tauchten in das interaktive Bällebad ein, ließen sich dabei fotografieren und konnten zudem Sachpreise gewinnen

Wie bereits in den vergangenen Jahren ging es beim Bürgerfest des Bundespräsidenten um die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender würdigen mit dem Fest all diejenigen, die sich in herausragender Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Viele tausend Menschen besuchten am Samstag im Park von Schloss Bellevue die Informationsstände der 60 teilnehmenden Organisationen. Und auch die zahlreichen Bürger*innen, die den Stand der Postcode Lotterie besuchten, erfuhren über Texte, Bilder und Videos einiges über die vielen von der Soziallotterie geförderten Projekte sowie die Bedeutung des Ehrenamts.

Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie: „Das bürgerschaftliche Engagement spielt eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es sind die Menschen, die mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft Veränderungen bewirken und soziale Herausforderungen angehen. Die Deutsche Postcode Lotterie unterstützt genau diese freiwilligen Helfer*innen und ihre Projekte, indem sie finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Damit können wir Menschen ermutigen, sich für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt einzusetzen. Zusammen mit den von uns geförderten Organisationen können wir viel bewirken und eine positive Veränderung in unserer Gesellschaft herbeiführen.“

Am Informationsstand der Deutschen Postcode Lotterie informierte auch Förderpartner Teach First Deutschland über seine gemeinnützige Arbeit. Die Organisation setzt sich für Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich ein und glaubt, dass „Bildung für alle“ ein erreichbares Ziel ist. Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First Deutschland: „Für die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Partner den #Postcodeeffekt zu verstärken und beim Bürgerfest für das Thema Bildungsgerechtigkeit zu sensibilisieren, sind wir sehr dankbar.“

Dankbar waren die Besucher*innen des Bürgerfests auch für das fantastische Wetter. Bei hochsommerlichen Temperaturen machten viele von ihnen Halt am Aktionsstand der Deutschen Postcode Lotterie. Zwar fanden sie dort keine Abkühlung von den heißen Temperaturen aber jede Menge Spaß im bunten Bällebad der Soziallotterie

Deutsche Postcode Lotterie: Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.

Mit ihrem Konzept „Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.“ ist die Deutsche Postcode Lotterie in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der deutschen Förderlandschaft geworden. Im Fokus der Soziallotterie stehen dabei Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. Wichtig sind außerdem die Wertschätzung und Sichtbarmachung des ehrenamtlichen und nachbarschaftlichen Engagements. Dank ihrer Teilnehmer*innen in Deutschland konnte die Postcode Lotterie seit der ersten Ziehung im Oktober 2016 bereits über 4.400 soziale und grüne Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro unterstützen. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein unabhängiger Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Weitere Informationen unter www.postcode-lotterie.de

Teach First Deutschland: Chancengerechtigkeit im Bildungssystem

Rund 50.000 Schüler*innen verlassen die Schule jährlich ohne einen Abschluss und haben somit keine guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Eine der Ursachen ist die fehlende Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Um dagegen etwas zu unternehmen, beschäftigt die Organisation Teach First Deutschland bundesweit Hochschulabsolvent*innen, die als sogenannte Fellows Kinder aus finanziell benachteiligten Familien unterrichten und unterstützen. Als zusätzliche Lehrkräfte in Unterricht und Ganztagsangeboten begleiten sie Schüler*innen besonders dort, wo diese häufig einen erhöhten Bedarf an Unterstützung haben: an Übergängen im Bildungssystem. Schirmherrin von Teach First Deutschland ist Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten. Hauptförderer der Organisation ist die Deutsche Postcode Lotterie. Weitere Informationen unter https://www.teachfirst.de

Aktualisierte Version vom 21.09.2023 12:40

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell