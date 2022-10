WIR WohnImmobilienRente GmbH

Instandhaltung, Grundsteuer, Abgaben: Wie Sie diese Pflichten im Alter abgeben können

Hamburg (ots)

Immobilien sind nicht nur Vermögenswerte. Sie verursachen auch Kosten und Mühe. Viele ältere Menschen denken deshalb über eine Immobilienrente nach. Dabei können sie in ihrem Haus wohnen bleiben, aber viele lästige Pflichten abgeben und zugleich Zusatzeinnahmen erzielen.

Eigentum verpflichtet - das ist bekannt. Jüngstes Beispiel dafür ist die Grundsteuer, die in Deutschland ganz neu geordnet werden soll. Hierfür müssen in diesem Jahr alle Immobilieneigentümer eine Erklärung abgeben, und zwar online. Vor allem ältere Menschen kann das schnell überfordern. Zwar ist noch nicht klar, wie hoch die neue Grundsteuer ausfallen wird. Aber: "Die Eigentümer selbstgenutzter Immobilien müssen ebenso wie Mieter in Großstädten voraussichtlich deutlich mehr zahlen als bisher", so die Einschätzung von Dr. Georg Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH. "In den allermeisten Fällen wird also die neue Grundsteuer für die Eigentümer selbstgenutzter Immobilien ein weiterer Mosaikstein in den zu erwartenden Mehrbelastungen in der Zukunft sein."

Gleichzeitig zwingen der Klimawandel und die steigenden Energiepreise viele Eigentümer zu Modernisierungsmaßnahmen am Haus. Auch das ist teuer und aufwendig. "Viele ältere Menschen können und wollen sich das nicht mehr antun", weiß Georg F. Doll.

Wohnrecht behalten, Pflichten delegieren

Ein Ausweg ist eine Immobilienrente. Grundsätzlich gibt es dafür verschiedene Modelle, die aber alle dasselbe Ziel verfolgen: in der eigenen Immobilie wohnen bleiben und gleichzeitig Geld daraus ziehen.

Wer nicht nur ein Zusatzeinkommen braucht, sondern außerdem die Instandhaltung sowie Steuern und Abgaben in andere Hände legen möchte, sollte insbesondere das Leibrentenmodell in Betracht ziehen. Hierbei wird die Immobilie vollständig verkauft, der Verkäufer behält aber ein Wohnrecht und erhält eine sogenannte Leibrente, die monatlich oder als Einmalzahlung ausgezahlt wird. Alle Verpflichtungen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übernimmt üblicherweise der Käufer.

"Welches Rentenmodell im individuellen Fall geeignet ist, hängt von den persönlichen Prioritäten, den Einkommensverhältnissen und der Immobilie ab. Deshalb ist eine unabhängige Beratung so wichtig", weiß Georg F. Doll.

Kostenloser Leitfaden

Die WIR WohnImmobilienRente GmbH berät zu allen Formen der Immobilienrente. Um eine erste Orientierung zu erhalten, können sich Interessierte auf der Website www.immorente.de einen kostenlosen Leitfaden herunterladen.

Über Immorente.de:

Immorente.de ist das Onlineportal der WIR WohnImmobilienRente GmbH. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH persönliche Beratung und Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen. Damit ist die WIR WohnImmobilienRente GmbH einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die unabhängig von einem speziellen Produkt beraten. Die Gesellschafter blicken auf langjährige Erfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche sowie im Verbraucherschutz zurück. www.immorente.de

Original-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuell