ZDFneo-Programmänderung Woche 18/22

Donnerstag, 05.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 21.35 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 2.5.2022) 22.10 Studio Schmitt Late-Night-Show Zu Gast: Christiane Stenger Deutschland 2022 22.45 ZDF Magazin Royale (vom 2.5.2022) 23.15 Studio Schmitt Late-Night-Show 23.45 Game Two #246 Videospielmagazin 0.15 MAITHINK X - Die Show Schlaf, Ernährung, Fitness - Was Deine Gene über Dich verraten 0.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.35 Uhr) 1.20 Agatha Raisin Und das Geisterhaus Teil 1 (Die Sendung „Monk“ um 0.40 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 2.10 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 06.05. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.00 Agatha Raisin Und der tote Polizist Teil 2 7.45 neoriginal Doppelhaushälfte Mediation 8.10 neoriginal Doppelhaushälfte SchöneBunteFelde 8.35 Die Küchenschlacht Mario Kotaska sucht den Spitzenkoch 9.20 Stadt, Land, Lecker (vom 28.2.2020) 10.05 Duell der Gartenprofis (ZDF 26.4.2020) 10.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 12.5.2020) 11.40 Dinner Date Sebastian Die Datingshow mit Biss (vom 10.8.2020) 12.25 Monk Mr. Monk erinnert sich an nichts 13.05 Monk Mr. Monk und das Geheimnis einer Ehe 13.45 Psych Der Hai – nicht der Weiße 14.25 Psych Kein Yang ohne Yin (Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)

