KfW Research: Stimmung im Mittelstand bewegt sich wieder aufwärts

Geschäftsklimaindex steigt leicht

Vor allem im Bauhauptgewerbe herrscht bessere Laune, sowohl im Mittelstand als auch in Großunternehmen

Beschäftigungsaussichten sinken vor allem bei Großunternehmen

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland hat sich im Februar leicht zum Positiven verbessert. Der Index legte um 0,8 Zähler auf nun minus 14,1 Punkte zu. Damit liegt die Stimmung in den Unternehmen zwar weiterhin unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht. Die aktuelle Entwicklung des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers reiht sich aber ein in die Riege der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren vom Februar.

Ursächlich für den Anstieg des Geschäftsklimas im Mittelstand waren vor allem verbesserte Erwartungen auf Sicht von sechs Monaten. Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich ebenfalls leicht. Am meisten stieg die Stimmung im Februar im mittelständischen Bauhauptgewerbe. Dort setzt sich der Erholungstrend fort.

Noch stärker als im Mittelstand bewegte sich im Februar das Geschäftsklima unter den Großunternehmen. Es stieg um 3,1 Zähler auf minus 16,2 Punkte, wobei hier der gesamte positive Impuls auf die Beurteilungen der aktuellen Lage entfiel. Wie im Mittelstand gab es den größten Stimmungsschub im Bauhauptgewerbe.

Wermutstropfen in dem sich insgesamt aufhellenden Bild bleiben die Beschäftigungserwartungen der Großunternehmen, die erneut zurückgehen und ihren steilen Abwärtstrend fortsetzen. Die Unternehmen rechnen offenbar mit einem weiteren Abbau von Jobs. Im Mittelstand scheinen sich die Beschäftigungserwartungen dagegen auf niedrigem Niveau stabilisiert zu haben.

"Die Unternehmen schätzen ihre Zukunft wieder positiver ein und auch die Bewertung der aktuellen Lage hat sich verbessert. Das macht Hoffnung auf ein gutes Wirtschaftsjahr 2026", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Das Investitionspaket der Bundesregierung ist 2025 in Form von höheren Auftragseingängen bereits in Teilen der Industrie angekommen und wird nach und nach in die Breite der Wirtschaft ausstrahlen."

