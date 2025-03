MADSACK Mediengruppe

Startschuss für das Summit "The Future of German Media"- eine Initiative der MADSACK Mediengruppe

Exklusives Branchentreffen mit Top-Speakern und Innenansichten erfolgreicher Geschäftsmodelle

Hannover (ots)

Unter dem Titel "The Future of German Media" initiiert die MADSACK Mediengruppe ein neues Konferenzformat im deutschen Qualitätsjournalismus. Der Leitgedanke: Gemeinsam in die Offensive.

Zeitungsverlage in Deutschland sind auf dem Weg zu digitalen Medienunternehmen. Der Weg dorthin bleibt herausfordernd und ist doch alternativlos. Mit dem Summit "The Future of German Media" wird ein Forum für ehrlichen und konstruktiven Austausch zu aktuellen Themen der Medienbranche geschaffen. Wie wird Journalismus (noch) relevanter? Welche Geschäftsmodelle sind bereits erprobt und erfolgversprechend, welche neuen Ideen werden gerade entwickelt? Wie wichtig sind etablierte Marken? Dies und vieles mehr steht auf der Agenda des Forums.

Thomas Düffert, CEO von MADSACK: "Den Weg zu digitalen Medienunternehmen werden Verlage in Deutschland nur fest untergehakt meistern. Auch wenn sich ein digitales Geschäftsmodell für verlässlichen Journalismus nur in kleinen Schritten entwickelt, sind die Verlage besser unterwegs, als es die allgemeine Stimmungslage vermuten lässt. Ein unverstellter und ehrlicher Blick auf den Status der Transformation deutscher Zeitungsverlage ist lohnenswert. Wir haben trotz aller Herausforderungen allen Grund für Optimismus."

Am 22. Mai versammeln sich führende Köpfe der deutschen Medienbranche in der Alten Druckerei in Hannover beim Summit Forum für Innovation und Fortschritt im privat finanzierten Qualitätsjournalismus in Deutschland. Mit exklusiven Einsichten unter anderem von Philipp Westermeyer (Gründer OMR), Raoul Roßmann (Rossmann), Rhys Nölke (Bertelsmann), Katrin Gottschalk (taz), Sven Oliver Clausen (RND), Thomas Lindner (FAZ), Florian Hager (ARD/hr), Hannah Suppa (Leipziger Volkszeitung), Florian Harms (t-online), Lina Timm (RND Fortis), Jens Ostrowski (Ruhr Nachrichten), Annette Binninger (Sächsische Zeitung), Denni Klein (MADSACK) und Robert Kuhne (TAG24).

Über MADSACK

Die MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,4 Mio. Abonnements, bestehend aus rund 500.000 Print-Abos, 280.000 Digital-Only-Abos und 500.000 Newsletterabos. Dazu beziehen rund 110.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.

