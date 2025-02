KfW

Gemeinsamer Aufruf am Finanzplatz Frankfurt: "Demokratie braucht vor allem eins: DICH."

Der Finanzplatz Frankfurt ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich an der Bundestagswahl am 23. Februar zu beteiligen. "Vielfalt und Offenheit sind Kern unserer Identität und Unternehmenskulturen. Stabile Rahmenbedingungen sind Voraussetzungen für unser erfolgreiches Handeln", heißt es in einem gemeinsamen Aufruf am Finanzplatz Frankfurt, der am Samstag veröffentlicht wurde.

Die 14 Unterzeichner der Initiative sind die KfW sowie die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse, die Deutsche Bundesbank, die DZ Bank, Fidelity, die Frankfurter Sparkasse, Frankfurt Main Finance, die Helaba, die ING, das Bankhaus Metzler, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und Union Investment.

Die Initiative steht unter der Überschrift: "Demokratie braucht vor allem eins: DICH." Die Unterstützer sprechen sich aus "für die Sicherung der Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für ein starkes, tolerantes und weltoffenes Land".

Gemeinsamer Aufruf am Finanzplatz Frankfurt:

"Uns, den Akteuren am Finanzplatz Frankfurt, liegt die Bundestagswahl 2025 am Herzen. Wir sind ein Standort mit fast 300 Finanzdienstleistern inmitten unseres Landes. Vielfalt und Offenheit sind Kern unserer Identität und Unternehmenskulturen. Stabile Rahmenbedingungen sind Voraussetzungen für unser erfolgreiches Handeln. Wir sind Heimat für mehr als 70.000 Beschäftigte in unserer Branche und für wichtige Institutionen wie der Europäischen Zentralbank, europäischen Aufsichtsbehörden und der Deutschen Bundesbank.

Die Zeiten sind außerordentlich herausfordernd. Unser Land hat konjunkturelle und strukturelle Probleme, für die es Lösungen bedarf, die eine breite gesellschaftliche Akzeptanz finden. Deshalb ist diese Bundestagswahl ganz besonders bedeutsam.

Es geht um Entscheidungen über die Richtung und die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes - auch des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Es geht um ein klares Signal für Zukunfts- und Handlungsfähigkeit.

Jede abgegebene Stimme zählt und leistet ihren Beitrag auch für die Sicherung der Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für ein starkes, tolerantes und weltoffenes Land. Nur wer sich an den Wahlen mit seinem Stimmzettel beteiligt, bestimmt mit.

Geben Sie unserem Land und unserer Demokratie eine starke Stimme: Ihre Stimme."

Den gemeinsamen Aufruf zur Beteiligung an der Bundestagswahl finden Sie unter: Demokratie braucht vor allem eins: DICH.

