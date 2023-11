"Das Jahrzehnt der Entscheidung" - Visionen für Deutschland 2030

Frankfurt am Main (ots) - - Herausragende Leistungen für das VC-Ökosystem - "Best Female Investor": Itziar Estevez ("Iris Capital") - "Best Impact Investor": Tim Schumacher ("World Fund") Der KfW Capital Award 2023 ist vergeben: Itziar Estevez, Partnerin bei Iris Capital, ist "Best Female Investor 2023", und Tim ...

mehr