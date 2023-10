KfW

KfW Capital Award 2023: "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" gestern in Berlin gekürt

Frankfurt am Main

- Herausragende Leistungen für das VC-Ökosystem

- "Best Female Investor": Itziar Estevez ("Iris Capital")

- "Best Impact Investor": Tim Schumacher ("World Fund")

Der KfW Capital Award 2023 ist vergeben: Itziar Estevez, Partnerin bei Iris Capital, ist "Best Female Investor 2023", und Tim Schumacher, Partner bei World Fund, ist "Best Impact Investor 2023". Beide bekamen gestern Abend auf der feierlichen Preisverleihung in Berlin stellvertretend für die Jurys durch Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Eva Wimmer, Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen, sowie die Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees den KfW Capital Award in ihren jeweiligen Kategorien überreicht. Die beiden Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. KfW Capital vergibt den Award in diesem Jahr zum zweiten Mal und wie im vergangenen Jahr auch, wird der KfW Award Gründen, der erfolgreiche Start-ups prämiert, durch die beiden Kategorien um die Investorenseite ergänzt. Die Preisträgerin / der Preisträger waren in einem mehrstufigen Verfahren gefunden worden. "'Female Investing' und 'Impact Investing' sind beides Schlüsselthemen mit viel Potenzial für eine nachhaltige Stärkung des VC-Ökosystems. Mit dem KfW Capital Award möchten wir herausragende Persönlichkeiten auszeichnen - und die Aufmerksamkeit auf die Relevanz von 'mehr Diversität' und 'mehr Impact' lenken", sagt Dr. Jörg Goschin. "Wir hatten auch dieses Jahr sehr viele sehr gute Bewerbungen, entsprechend eng waren die Entscheidungen der Jurys. In der Kategorie 'Best Female Investor' gehörten Juliane Hahn (Signature Ventures) und Doerte Hirschberg (Climentum Capital) beispielsweise zu den Finalistinnen, in der Kategorie 'Best Impact Investor' Dr. Christin ter Braak-Forstinger (Chi Impact Capital) - herzlichen Glückwunsch auch ihnen", sagt Alexander Thees.

Die Jury "Best Female Investor" (Mitglieder s.u.) über Itziar Estevez:

"Durch das Studium des Maschinenbaus und den Berufseinstieg bei BMW in der Produktion hat Itziar Estevez tiefes technisches Know-How erworben, das sicherlich die Basis dafür ist, dass sie in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen Track Record im Venture Capital-Markt aufbauen konnte. Nach Due Diligence Projekten bei der Boston Consulting Group in London und langjähriger Investmenterfahrung bei Siemens, investiert die Wahl-Münchnerin heute mit dem Fonds IRIS Capital in wichtige Zukunftstechnologien wie Climate Tech, Industrie 4.0, Deeptech, Cybersicherheit, Supply Chain und Logistik in Start-ups in Europa und Deutschland. Ehrenamtlich ist Itziar Estevez u.a. bei der BMW Stiftung, Respond Accelerator, tätig."

Die Jury "Best Impact Investor" (Mitglieder s.u.) über Tim Schumacher:

"Tim Schumacher ist als erfolgreicher Digitalunternehmer gestartet und hat mit dem Geld aus dem Exit begonnen, selbst zu investieren. Dabei fokussierte Tim Schumacher sich von Beginn an auf 'impactvolle' Unternehmen wie Ecosia, Zolar und GridX. Zuletzt gelang ihm gemeinsam mit seinem Team das erfolgreiche Funding des 'World Fund', der als Climate-Tech-Fund innovative Start-ups mit 'Klima-Impact' in Europa finanziert. Tim Schumacher verfügt über ein tiefes Netzwerk innerhalb des Climate-Tech-Ökosystems und ist als Mentor in verschiedenen Start-up-Programmen aktiv."

Mit der Kategorie "Best Female Investor" werden VC-Investorinnen prämiert, die u.a. erfolgreich in Start-ups und innovative Tech-Unternehmen in Deutschland investieren, während der Fokus beim "Best Impact Investor" auf Investorinnen und Investoren und deren Fonds liegt, die Impact als integralen Bestandteil ihrer Investmentstrategien festgelegt haben und u.a. in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in Deutschland investieren.

Hinweis:

Die Jurymitglieder "Best Female Investor":

Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds, Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied BVK, Vorsitzende "Beirat Junge Digitale Wirtschaft" bei Bundesminister Habeck im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Prof. Dr. Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Co-Vorsitzende encourageventures e.V., Dr. Eva Wimmer, Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen und für die KfW Capital-Seite Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer, und Theresa Bardubitzki, Nachhaltigkeitsmanagerin.

Die Jurymitglieder "Best Impact Investor": Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Verena Kempe, Head of Investment Management bei KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Felix Oldenburg, CEO bcause, Vorstandssprecher gut.org gAG, Dr. Andreas Rickert, Vorstand PHINEO, Co-CEO Nixdorf Kapital, Vorstand Bundesinitiative Impact Investing, und von der KfW Capital Alexander Thees, Geschäftsführer, und Theresa Bardubitzki, Nachhaltigkeitsmanagerin.

Sie finden unter Dossier KfW Capital Interviews mit Itziar Estevez und Tim Schumacher. Weitere Informationen zu Itziar Estevez finden Sie unter IRIS und zu Tim Schumacher unter World Fund.

