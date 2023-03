DNS:NET Internet Service GmbH

Glasfaser für den Landkreis Potsdam-Mittelmark: Tausende Stahnsdorfer Haushalte mit bis zu 2,5 GBit/s versorgt

In Sputendorf, Schenkenhorst und Güterfelde wurden die Hausanschlüsse aktiviert

Bernau/Berlin (ots)

Im drittgrößten Landkreis Brandenburgs, in Potsdam-Mittelmark, konnten in der amtsfreien Gemeinde Stahnsdorf in der dritten Märzwoche gleich drei Ortsteile für die Aktivierung der Hausanschlüsse finalisiert werden. Die Versorgungsgebiete 4 und 5 sind somit fertiggestellt, aktuell läuft der Modemversand für weitere 400 Haushalte in Sputendorf/Schenkenhorst und Güterfelde. Auch in den Versorgungsgebieten 2 und 3 mit gesamt 4.000 FTTH-Hausanschlüssen geht es mit Riesenschritten voran. Teilbereiche von Stahnsdorf Ort und Kienwerder wurden direkt am 21. März aktiviert, nun folgt auch hier der Modemversand für knapp 1.300 Haushalte. Weitere knapp 3.000 neue Hausanschlüsse im einwohnermäßig größten Bereich, in Stahnsdorf Ort werden in dieser letzten Märzwoche vorbereitet. Mit dem Versorgungsgebiet 2 sind die westlichen Teile des Ortsteils Stahnsdorf schon mit in Betrieb gegangen. Im Versorgungsgebiet 1 gab es für bislang knapp 400 Haushalte Begehungen und Vorbereitungsarbeiten für den Hausanschluss.

Marion Kuster, Leitung FTTH-Marketing: "Die DNS:NET Teams monitoren in Brandenburg und natürlich auch für Stahnsdorf im 24/7 Modus und setzen auf tägliche Reportings beim Rollout, damit sofort bei technischen Gegebenheiten zielgenau reagiert werden kann. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Bauplanung, Realisierung, Technik, IT und Vertrieb/Marketing zeigt sich nicht zuletzt in der Schlussspurt Phase, die wir gemeinsam mit hoher Energie gemeistert haben. Vielen Dank auch an den Fachbereich Verkehrs- und Grünflächen im Stahnsdorfer Rathaus, der die herausfordernde Bauphase intensiv begleitete und wesentliche Prozesse unterstützte."

Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers kommentiert: "Es ist immer eine große Herausforderung, eine große Gemeinde flächendeckend mit Glasfaser auszustatten. Umso mehr freut es mich, dass es uns gemeinsam binnen gut zwei Jahren gelungen ist, drei unserer Ortsteile ans Netz zubringen. Mit großer Zuversicht blicke ich auf unseren einwohnerstärksten Ortsteil Stahnsdorf-Ort. Auch dort sind wir auf dem besten Weg 2023 fertig zu werden."

Glasfaser für Stahnsdorf

Die Gemeinde Stahnsdorf hatte mit der DNS:NET eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die den eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die DNS:NET beinhaltete. Bislang wurden in Stahnsdorf neben den Technikverteilern über 130 Kilometer Tiefbau realisiert, 1.000 Kilometer Glasfaserkabel "Made in Brandenburg" wurden verlegt. Vom Glasfaserausbau durch Brandenburg regionalen Marktführer können unter anderem in Stahnsdorf potentielle knapp 7.000 Haushalte profitieren. In Stahnsdorf stehen nach dem Vollausbau wie in vielen Brandenburger Ausbau- und Versorgungsgebieten der DNS:NET Spitzen-Datenraten mit bis zu 2,5 GBit/s zur Verfügung, so dass die Stahnsdorfer Haushalte bei Internet/Telefonie&TV Mehrfachnutzung und für Homeofficeanwendungen bestens versorgt sind.

Über die DNS:NET

Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin, Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.de

Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell