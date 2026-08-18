Stuttgarter Nachrichten

Wichtiges Signal der Kontinuität beim VfB

Mit dem neuen Arbeitspapier für Sportvorstand Wohlgemuth sorgt der Bundesligaclub für Stabilität in der Führungsriege.

Stuttgart (ots)

Die Vertragsverlängerung mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth fügt sich in ein Bild der Kontinuität, die in dieser Form im Profifußball keine Alltäglichkeit mehr bildet. Das hat man beim Bundesligisten aus Bad Cannstatt schon anders erlebt. Mit häufigen Trainerwechseln, Machtkämpfen, wiederkehrender Unruhe. Natürlich wird auch im Hier und Jetzt beim VfB kontrovers diskutiert. Nicht jeder Transfer schlägt sofort ein, es gibt auch mal Rückschläge. Aber: Der Club agiert anders als früher öffentlich geschlossen, spricht mit einer Stimme - und steht so stabil da wie lange nicht.Zugleich ist der VfB-Kosmos gewachsen, die Transfervolumina steigen sukzessive - und mit ihnen die Fallhöhen. Die Stuttgarter Entscheidungsriege bleibt also gefordert. Mit Fabian Wohlgemuth an zentraler Stelle.

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