French Tech in Germany Awards 2025: Preisverleihung in Düsseldorf im Rahmen der Startup Woche

Am 10. September 2025 werden zum dritten Mal die French Tech in Germany Awards verliehen. Die feierliche Zeremonie findet ab 18:30 Uhr in der Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf statt und ist in diesem Jahr offizieller Programmpunkt der Startup Woche Düsseldorf.

Rund 250 Gäste aus Startups, Scale-ups, Investoren, Industrie, Politik und Wirtschaft werden erwartet. Damit gehört die Veranstaltung zu den wichtigsten Treffpunkten für die französisch-deutsche Tech-Community.

In diesem Jahr werden Preise in fünf Kategorien vergeben:

1. Best GreenTech

2. Best BeautyTech

3. Best VC/Investor

4. Best DeepTech / AI Innovation

5. Best Woman in Tech

Public Voting

Ab dem 20. August startete ein Public Voting, das bis zum 30. August lief. Die Ergebnisse fließen zusätzlich in die Jury-Bewertung ein und geben der Community die Möglichkeit, die Gewinner:innen aktiv mitzubestimmen.

Stimmen aus Jury und Organisation

"Mit den French Tech in Germany Awards feiern wir nicht nur herausragende Innovationen, sondern auch die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland, die Europa als globalen Tech-Standort stärkt", erklärt Adrien Serres, Co-Präsident von La French Tech Düsseldorf.

"Es ist eine große Ehre, Teil der Jury der French Tech in Germany Awards 2025 zu sein und L'Oréal zu vertreten. Gemeinsam mit einem großartigen Team von Expert:innen werden wir inspirierende Bewerbungen prüfen und die mutigsten Ideen sowie die visionärsten Gründer:innen auszeichnen. Die Awards sind eine wichtige Plattform, um die Innovationskraft der französisch-deutschen Tech-Community sichtbar zu machen.", sagt Arooj Humayun, CIO L´Oréal Deutschland.

Die Awards 2025 werden ermöglicht durch die Unterstützung zahlreicher Partner und Sponsoren, darunter L'Oréal Deutschland, die Stadtwerke Düsseldorf AG und die Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Weitere Unterstützer sind Forvis Mazars, iAdvize GmbH, NRW.Global Business GmbH, IDM Group, applied international informatics GmbH, MA Catering & Events, Business France, die französische Botschaft in Deutschland sowie das französische Generalkonsulat in Düsseldorf."

Teilnahme & Presse

Interessierte Personen können sich auf der offiziellen Webseite über die Ticket-Modalitäten informieren. Vertreter:innen der Presse sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich zwecks Akkreditierung per E-Mail zu melden.

Bereits die vergangenen Ausgaben in Berlin (2023) und München (2024) zogen mehrere hundert Gäste an und erzielten über 100.000 Aufrufe in den sozialen Medien.

_______________________________

Über La French Tech Düsseldorf e.V.

La French Tech Düsseldorf e.V. ist seit 2023 Teil des offiziellen French Tech-Netzwerks - einer Initiative der französischen Regierung zur Förderung von französischen Start-ups und Innovation weltweit. Der Verein stärkt die Vernetzung von französischen und deutschen Unternehmen, Investoren und Innovatoren in NRW mit Schwerpunkten auf GreenTech, RetailTech, Customer Experience und E-Commerce.

Weitere Informationen

Website: https://lafrenchtechduesseldorf.com/la-french-tech-awards-in-germany-2025/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/la-french-tech-duesseldorf

