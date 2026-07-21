Stuttgarter Nachrichten

Problem wird nur verlagert

Die Bahn will die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen erhöhen. Dass dies mit dem geplanten Alkoholverbot gelingt, ist unwahrscheinlich.

Stuttgart (ots)

Wer gerne Alkohol trinkt, wird das weiterhin tun, nur eben an anderer Stelle. Das Problem wird damit nicht behoben, sondern nur verlagert. Auch wird die Durchsetzung des Alkoholverbots schwierig. Um eine Gruppe von Fußballfans, die auf dem Weg Richtung Stadion sind, am Trinken zu hindern, müsste schon ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz sein. Personal, das die Bundespolizei nicht hat. Kein Wunder also, dass auch Innenminister Dobrindt noch Fragen hat. Selbst bei Einzelpersonen ist die Kontrolle nicht einfach. Dazu müssten an allen 5400 Bahnhöfen fast rund um die Uhr Sicherheitsbeamte oder Polizisten präsent sein. Und das Verbot verhindert auch nicht, dass bereits Betrunkene den Bahnhof betreten.

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