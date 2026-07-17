Stuttgarter Nachrichten

Fußball-WM: Schwacher Status quo

Aus sportlicher Sicht bleibt festzuhalten, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr zur Weltklasse gehört.

Stuttgart (ots)

Zu den Erkenntnissen gehört, wie weit sich die deutsche Auswahl von der Weltklasse entfernt hat. Sie hat unter Julian Nagelsmann weder Positionsspiel noch Passion auf den Rasen gebracht. Das Herabpurzeln auf Platz zwölf in der Weltrangliste dokumentiert den schwachen Status quo indes nur statistisch. Die DFB-Elf unter dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp muss sich neu erfinden, um in vier Jahren eine gute Rolle zu spielen - oder überhaupt dabei zu sein. Selbstverständlich ist es jedenfalls nicht mehr, dass Deutschland zu den Teilnehmern oder gar den zu den Favoriten zählt. Es sei denn, Gianni Infantino erfüllt sich seinen nächsten Traum von dann 64 Teams, die bei einer Weltmeisterschaft antreten.

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