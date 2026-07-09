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Aus dem Off ins Zentrum der Macht
Cem Özdemir hat Boris Palmer zurück ins Rampenlicht geholt - entgegen der Stimmung an der eigenen Basis.

Stuttgart (ots)

Das Signal, das Özdemir mit der Postenbesetzung in seine eigene Partei sendet, könnte sich für ihn noch rächen: An der Basis herrscht Unmut über die Entscheidung.Özdemir bekräftigt mit der Berufung Palmers den Kurs, den er zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt hatte: erst das Land, dann die Partei. Er gewichtet die Palmer nachgesagten Fähigkeiten beim Bürokratieabbau und womöglich auch persönliche Wertschätzung offenbar stärker als innerparteiliche Befindlichkeiten. Und geht dabei darüber hinweg, dass ihn viele auch gewählt haben, um Manuel Hagel zu verhindern. Jetzt haben sie Palmer bekommen.

Pressekontakt:

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Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

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