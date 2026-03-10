Stuttgarter Nachrichten

Raus aus dem Schützengraben

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg belastet die CDU mit einer toxischen Mischung aus Kränkung und Kalkül die Regierungsbildung.

Stuttgart (ots)

Für die CDU wird es nun Zeit, aus dem Schützengraben herauszusteigen. (...) Eine neue grün-schwarze Landesregierung, so sie denn kommt, wird diejenige mit der größten Parlamentsmehrheit in der Landesgeschichte sein - und zugleich womöglich die instabilste, weil keiner der Partner dem anderen das Schwarze unter dem Fingernagel gönnt. Es genügt ein einziger Fraktionswechsel - wie es ihn etwa in der vergangenen Legislatur von den Grünen zur CDU gab - um die Machtverhältnisse zu ändern. Umso wichtiger ist es, dass Hagel und Özdemir ein vernünftiges Verhältnis zueinander aufbauen. Während Kretschmann in der CDU fast schon Verehrung genoss, erfährt Özdemir eine mitunter brutale Abneigung. Woran das liegt, darüber kann man nur spekulieren. Die CDU tut sich damit keinen Gefallen. Schon gar nicht dem Land.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell