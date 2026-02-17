Stuttgarter Nachrichten

Migration ist unverzichtbar - Kontrolle aber auch

Der Bundesinnenminister will weiterhin Kontrollen an den Grenzen. Dafür gibt es vernünftige Gründe.

Stuttgart (ots)

Der Effekt ist unverkennbar: Die Zahl der fragwürdigen Zuzüge ging um ein Drittel zurück, seitdem es die Kontrollen gibt. Eine Trendwende? Die Zahl von jährlich 170.000 Asylanträgen, von denen die meisten abgelehnt werden, ist noch immer alarmierend hoch - höher jedenfalls als die meiste Zeit in den vergangenen 30 Jahren. Zudem wird es länger dauern, das durch unkontrollierte Migration und deren Folgen zerstörte Vertrauen zurückzuerobern. Skeptiker werden sich erst überzeugen lassen, wenn sie sehen, dass die Bundesregierung mehr als kurzfristige Effekthascherei im Sinn hat.Damit kein falscher Eindruck aufkommt: Unser Land wird weiterhin auf Migration angewiesen sein. Da geht es nicht nur um Leute, die hier arbeiten wollen, sondern auch um Schutzbedürftige. Aber längst nicht alle, die das von sich behaupten, sind es wirklich.

