Riskante Eskalation im Nahverkehr

Verdi übt mit Warnstreiks im ÖPNV Druck aus. Vor Übertreibungen in diesem Tarifkonflikt sei gewarnt.

Der Streik im Nahverkehr ist für Verdi umso wichtiger, weil die Aktionen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder kaum wahrnehmbare Auswirkungen haben. Die Kommunen sind da deutlich verwundbarer. Auch deshalb hat Verdi - strategisch durchaus eine Leistung - die Nahverkehrstarifrunden in allen 16 Bundesländern koordiniert. Darin geht es um vielerlei Zuschläge, die unterm Strich aber auch eine erhebliche finanzielle Wirkung haben. Verwundbar sind die Kommunen vor allem wegen der teils desaströsen Haushaltslage. Höhere Lohnkosten dürften die Tickets im ÖPNV verteuern, das Angebot dürfte schrumpfen - das ist mehr als eine Arbeitgeberdrohung. Insofern kann die Gewerkschaft für eine weitere Zuspitzung des Konflikts mit noch mehr Streiks kein allzu großes Verständnis der Kunden erwarten.

