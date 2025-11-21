PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Stuttgarter Nachrichten

Trumps Liebesgrüße nach Moskau

Stuttgarter Nachrichten (ots)

Es ist beschämend, wie Trump die Ukraine zu einem Vasallenstaat seines russischen Kollegen und Kumpels Wladimir Putin herabdrücken will. Ihr sollen lediglich eine Waffenruhe und die Zusage des notorischen Wortbrechers Putin bleiben, seine Angriffe nicht wieder aufzunehmen. Dazu eine nicht näher definierte Beistandszusage des wankelmütigen Trump. Tritt dessen einseitiger Plan in Kraft, setzt er die EU massiv unter Zugzwang. Diese hätte dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder überlässt auch sie die Ukraine einem aggressiven Russland, das seine Kraft dann komplett gegen Europa fokussieren kann. Oder sie nimmt die Ukraine sofort auf - mit allen Beistandspflichten, allen Kriegsschäden und allen Traumata.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

