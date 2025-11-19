Stuttgarter Nachrichten

Stuttgart 21 ist eine Dauerbelastung

Die Art und Weise, wie die Deutsche Bahn mit den Projektpartnern umspringt, ist ganz schlechter Stil.

Stuttgart (ots)

Das Leiden geht weiter. Stuttgart 21 wird nochmals später fertig als versprochen. Wie oft hat die Bahn schon lauthals Prognosen verkündet, um sie dann kleinlaut wieder einzukassieren? Fest steht: Die Bahn baut an Stuttgart 21 weiter. Das ist aber auch schon alles. (...) Aufgeben kann man getrost die Hoffnung, dass die Bahn aus dem Termindebakel etwas lernt. Die Projektpartner bis zum Schluss im Glauben zu lassen, dass dieses Mal nun wirklich die zeitliche Prognose belastbar sei, nur um sie dann doch wieder kurzfristig und handstreichartig einzukassieren - gerade so, als ob die Gründe für die Verzögerungen gleichsam vom Himmel gefallen seien -, ist ganz schlechter Stil. Eines ist gewiss: Die Hiobsbotschaft von der Verzögerung ist ein schwarzer Tag für Stuttgart und für alle Bahnfahrer in der Stadt, in der Region und darüber hinaus.

