Stuttgarter Nachrichten

Trumps Generalangriff

Von Trumps zahllosen Dekreten befeuert vor allem die Begnadigung der Kapitol-Stürmer die Sorge um den US-Rechtsstaat.

Washington (ots)

Von ganz unzweideutiger Qualität ist indessen Trumps vollumfängliche Begnadigung von Hunderten rechtskräftig verurteilter Pro-Trump-Demonstranten, die am 6. Januar vor vier Jahren gewaltsam in den US-Kongress eingedrungen sind, um die Bestätigung von Bidens Wahlsieg 2020 zu sabotieren. Damit legitimiert er den Aufruhr gegen eine - von zahllosen Gerichten als solche bestätigte - demokratische Wahl und den Einsatz von Gewalt für politische Ziele. Und befeuert so die Sorge vor den autoritären Impulsen des neuen Präsidenten.

