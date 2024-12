Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten zu Fachkräftemangel in Kitas

Berlin (ots)

Dass Arbeitskräfte ohne entsprechende Ausbildung in Kitas einspringen, mag in Ordnung sein, um eine Notlage aufzufangen. Doch das darf nicht der neue Standard werden. Schließlich sind Kitas keine Kinder-Aufbewahrungsstätten, sondern Lernorte. Vor allem in Westdeutschland erfüllen wenige Kitas die Fachkraftquoten, in Baden-Württemberg sind es 26 Prozent, in Bayern sogar nur drei Prozent. Dass man sich hier gegen eine bundesweite Regelung wehrt, verwundert nicht. Doch das nimmt die politisch Verantwortlichen nicht aus der Pflicht, etwas gegen das Problem zu tun. Nun muss gegengesteuert werden: mit Ausbildungs- und Umschulungsoffensiven, die dazu führen, dass mehr Fachkräfte nachrücken. Ansonsten droht die Situation sich weiter zu verschärfen. Einfach nichts zu tun, darf nicht die Lösung sein.

