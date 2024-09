ProductLife Group (PLG)

PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT OUTCOMES'10 UND ERWEITERT DAMIT DAS POTENZIAL FÜR DEN ZUGANG ZUM EUROPÄISCHEN MARKT

Paris (ots/PRNewswire)

Die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Konformität und digitaler Wandel für die Biowissenschaftsbranche, freut sich, die Übernahme von Outcomes'10 bekannt zu geben, einem führenden spanischen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften, das Dienstleistungen in den Bereichen Patientenzugang und Evidenzgewinnung anbietet.

Outcomes'10 wurde vor 15 Jahren gegründet und aufgrund seiner umfassenden und zuverlässigen Dienstleistungen ein vertrauenswürdiger Partner für den Marktzugang in Spanien, einschließlich Preisgestaltung und Kostenerstattung, Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung sowie Generierung von Daten aus der Praxis. Diese Akquisition erfolgt weniger als ein Jahr nach den Übernahmen von Intexo in Italien und Commercial Eyes in Australien und wird das Bestreben von PLG unterstützen, ein globales Marktzugangsangebot aufzubauen. Diese erweiterte Plattform wird Synergien nutzen und den Kunden von PLG umfassende Zugangsdienste bieten, die andere Beratungsangebote im Bereich der Regulierung ergänzen.

Luis Lizán, Gründer und Geschäftsführer von Outcomes'10: „Die Verbindung mit PLG ist ein strategischer Meilenstein für Outcomes'10, unser Team und unsere Kunden. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Verpflichtung zu professioneller und betrieblicher Exzellenz und ermöglicht es uns, weiterhin zu innovieren und wegbereitende Lösungen anzubieten. Durch die Zugehörigkeit zu PLG werden wir strategische Beziehungen stärken und die Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung verbessern. Darüber hinaus ist diese Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung, da der Bedarf an internationalen Marktzugangsdiensten aufgrund der raschen Innovation in den Gesundheitswissenschaften und der sich weiterentwickelnden globalen Vorschriften wächst. Wir freuen uns darauf, unsere globale Reichweite zu vergrößern und unsere Dienstleistungen durch diese Partnerschaft zu erweitern."

Xavier Duburcq, Geschäftsführer von PLG, betonte: „Die Integration von Outcomes'10 in PLG verbessert nicht nur unser Dienstleistungsangebot, sondern stärkt auch unseren Wettbewerbsvorteil auf dem europäischen Markt. Outcomes'10 bringt ein tiefes Verständnis des spanischen Marktes mit, das uns helfen wird, unsere Strategien auf die unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse abzustimmen. Diese Allianz wird uns in die Lage versetzen, differenziertere und effektivere Lösungen für den Marktzugang zu liefern und sicherzustellen, dass wir uns in der Komplexität der verschiedenen Gesundheitssysteme präzise zurechtfinden können.

Mariangela Prada, Market Access BU Head von PLG: „Die Übernahme von Outcomes'10 ist dank der soliden Expertise und der tiefen Kenntnis des spanischen Kontextes ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Wachstum und die Entwicklung unseres globalen Marktzugangsteams."

Informationen über die ProductLife Group:

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang der Patienten zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen zu unterstützen, indem sie weltweit Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen während des gesamten Produktlebenszyklus anbietet.

Durch die Kombination aus lokaler Expertise und globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern ist PLG der strategische Referenzpartner der Biowissenschaftsbranche für die Entwicklung, die Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie für die damit verbundene geschäftliche und digitale Transformation.

Mit dem Ziel, den Wert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/

fgalzin@productlife-group.com

Informationen zu Outcomes'10

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.outcomes10.com/en/home/

Kontakt:

lizan@outcomes10.com

Original-Content von: ProductLife Group (PLG), übermittelt durch news aktuell