Kommentar zu: Jeder sechste Polizeischüler in Baden-Württemberg bricht seine Ausbildung ab

Die Forderung der Gewerkschaft der Polizei, in der nächsten Dekade jährlich 600 Polizisten zusätzlich zu denen einzustellen, die pensionierte Beamte ersetzen sollen, ist mehr als berechtig: Klimawandel, Schutz kritischer Infrastruktur, Cyberkriminalität, Spionage sind Zusatzaufgaben für die Polizei geworden, eine seit Jahren vorhersehbare Entwicklung. In Baden-Württemberg treffen die auf eine Polizei - die ähnlich der Bundeswehr - von der Politik kaputt gespart wird.

Unterdessen feiert sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) selbst wegen der "größten Einstellungsoffensive bei der Polizei". Mit der wurden es gerade einmal landesweit 145 Polizisten mehr. Strobl verkennt: Weder die Menschen in Baden-Württemberg noch ihre Polizisten sind so dumm, diese Kluft zwischen Politiksprech und Realität nicht zu bemerken: Sie sind am schlechtesten von allen Bundesländern mit Polizisten versorgt

