Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Armageddon/Putin

Trotz alledem besteht kein Grund, in Panik vor einem Atomkrieg, gar einem dritten Weltkrieg, zu verfallen. Selbst ein windiger Abenteurer wie Putin, der seinem Land schwersten Schaden zufügt, um in der Ostukraine ein bisschen Sowjetreich spielen zu können, überschreitet die Schwelle zum Atomkrieg nicht mal eben so. Militärisch hätte er wenig zu gewinnen. Versucht er, die ganze ukrainische Armee zu vernichten, macht er das Nachbarland zur verstrahlten Wüste. Trifft er nur Teile, riskiert er die Ausweitung des Kriegs auf russisches Territorium. Politisch wäre der Preis für Putin immens. Schließlich hat keiner der Staaten, die noch zu Russland halten, Interesse an einem total destabilisierten Europa.

